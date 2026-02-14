Associate Sponsors

Mayur Floorings standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:31 AM IST
Sales rise 23.12% to Rs 2.45 crore

Net profit of Mayur Floorings rose 50.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.12% to Rs 2.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.451.99 23 OPM %7.766.53 -PBDT0.130.08 63 PBT0.060.04 50 NP0.060.04 50

First Published: Feb 14 2026 | 9:31 AM IST

