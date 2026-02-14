Mayur Floorings standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.12% to Rs 2.45 croreNet profit of Mayur Floorings rose 50.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.12% to Rs 2.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.451.99 23 OPM %7.766.53 -PBDT0.130.08 63 PBT0.060.04 50 NP0.060.04 50
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content