Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sanghi Industries reports standalone net loss of Rs 115.39 crore in the December 2025 quarter

Sanghi Industries reports standalone net loss of Rs 115.39 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 4:34 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.19% to Rs 275.00 crore

Net Loss of Sanghi Industries reported to Rs 115.39 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 96.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.19% to Rs 275.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 258.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales275.00258.96 6 OPM %8.3111.70 -PBDT-20.13-23.71 15 PBT-115.39-60.22 -92 NP-115.39-96.96 -19

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Insilco reports standalone net loss of Rs 0.49 crore in the December 2025 quarter

Grand Foundry reports standalone net loss of Rs 0.24 crore in the December 2025 quarter

Lactose (India) standalone net profit rises 140.91% in the December 2025 quarter

Hemadri Cements reports standalone net loss of Rs 3.11 crore in the December 2025 quarter

Bombay Oxygen Investments reports standalone net profit of Rs 9.16 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 4:34 PM IST

Explore News

Next Story