Shreeoswal Seeds & Chemicals consolidated net profit declines 80.82% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:21 AM IST
Sales decline 27.41% to Rs 54.75 crore

Net profit of Shreeoswal Seeds & Chemicals declined 80.82% to Rs 1.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 27.41% to Rs 54.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales54.7575.42 -27 OPM %5.0810.78 -PBDT1.627.42 -78 PBT1.437.30 -80 NP1.035.37 -81

First Published: Feb 13 2026 | 9:21 AM IST

