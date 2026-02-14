Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Tirupati Innovar standalone net profit rises 75.00% in the December 2025 quarter

Tirupati Innovar standalone net profit rises 75.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:12 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales reported at Rs 21.00 crore

Net profit of Tirupati Innovar rose 75.00% to Rs 0.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 21.00 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales21.000 0 OPM %1.810 -PBDT0.380.20 90 PBT0.380.20 90 NP0.280.16 75

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Aris International reports standalone net profit of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Interactive Financial Services standalone net profit rises 28.57% in the December 2025 quarter

Lokesh Machines reports standalone net profit of Rs 0.63 crore in the December 2025 quarter

Elango Industries reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Swasti Vinayaka Art & Heritage Corporation standalone net profit rises 72.92% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:12 AM IST

Explore News

Next Story