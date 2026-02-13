Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Tusaldah reports standalone net loss of Rs 0.18 crore in the December 2025 quarter

Tusaldah reports standalone net loss of Rs 0.18 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:36 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales reported at Rs 0.12 crore

Net Loss of Tusaldah reported to Rs 0.18 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.120 0 OPM %-158.330 -PBDT-0.18-0.03 -500 PBT-0.18-0.03 -500 NP-0.18-0.03 -500

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Entero Healthcare Solutions consolidated net profit rises 8.61% in the December 2025 quarter

Concord Enviro Systems reports consolidated net loss of Rs 8.18 crore in the December 2025 quarter

H.G. Infra Engineering consolidated net profit declines 18.15% in the December 2025 quarter

Fratelli Vineyards reports consolidated net loss of Rs 8.72 crore in the December 2025 quarter

Faze Three consolidated net profit declines 27.85% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:36 AM IST

Explore News

Next Story