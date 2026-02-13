Associate Sponsors

H.G. Infra Engineering consolidated net profit declines 18.15% in the December 2025 quarter

Feb 13 2026
Sales rise 12.36% to Rs 1421.16 crore

Net profit of H.G. Infra Engineering declined 18.15% to Rs 94.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 115.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.36% to Rs 1421.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1264.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1421.161264.84 12 OPM %21.7122.68 -PBDT183.06216.21 -15 PBT139.01179.97 -23 NP94.28115.18 -18

