Ace Software Exports consolidated net profit rises 40.32% in the December 2025 quarter

Sales rise 118.65% to Rs 14.89 croreNet profit of Ace Software Exports rose 40.32% to Rs 1.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 118.65% to Rs 14.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.896.81 119 OPM %11.7522.32 -PBDT2.061.94 6 PBT1.741.80 -3 NP1.741.24 40
