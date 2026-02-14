Add-Shop E-Retail standalone net profit declines 71.74% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.02% to Rs 34.85 croreNet profit of Add-Shop E-Retail declined 71.74% to Rs 0.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.02% to Rs 34.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales34.8533.83 3 OPM %2.304.94 -PBDT0.511.38 -63 PBT0.361.24 -71 NP0.260.92 -72
