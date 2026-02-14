Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Add-Shop E-Retail standalone net profit declines 71.74% in the December 2025 quarter

Add-Shop E-Retail standalone net profit declines 71.74% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 4:41 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.02% to Rs 34.85 crore

Net profit of Add-Shop E-Retail declined 71.74% to Rs 0.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.02% to Rs 34.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales34.8533.83 3 OPM %2.304.94 -PBDT0.511.38 -63 PBT0.361.24 -71 NP0.260.92 -72

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Akshar Spintex reports standalone net loss of Rs 3.80 crore in the December 2025 quarter

Omansh Enterprises reports standalone net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Suryaamba Spinning Mills standalone net profit declines 4.17% in the December 2025 quarter

Taaza International reports standalone net loss of Rs 0.11 crore in the December 2025 quarter

R K Manufacturing Company reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 4:41 PM IST

Explore News

Next Story