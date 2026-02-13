Associate Sponsors

Adhata Global reports standalone net loss of Rs 0.23 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:16 AM IST
Sales decline 68.08% to Rs 0.68 crore

Net loss of Adhata Global reported to Rs 0.23 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 68.08% to Rs 0.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.682.13 -68 OPM %-41.1821.60 -PBDT-0.300.43 PL PBT-0.310.41 PL NP-0.230.41 PL

First Published: Feb 13 2026 | 9:16 AM IST

