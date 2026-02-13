Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Mahalaxmi Rubtech standalone net profit rises 11.44% in the December 2025 quarter

Mahalaxmi Rubtech standalone net profit rises 11.44% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:16 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.47% to Rs 27.39 crore

Net profit of Mahalaxmi Rubtech rose 11.44% to Rs 6.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.47% to Rs 27.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales27.3925.02 9 OPM %29.3530.02 -PBDT9.148.14 12 PBT8.177.24 13 NP6.045.42 11

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Nagreeka Exports standalone net profit declines 28.74% in the December 2025 quarter

AVI Products India reports standalone net loss of Rs 0.44 crore in the December 2025 quarter

Ras Resorts & Apart Hotels standalone net profit rises 130.77% in the December 2025 quarter

AKI India consolidated net profit rises 51.39% in the December 2025 quarter

United Polyfab Gujarat consolidated net profit declines 3.37% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:16 AM IST

Explore News

Next Story