Mahalaxmi Rubtech standalone net profit rises 11.44% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.47% to Rs 27.39 croreNet profit of Mahalaxmi Rubtech rose 11.44% to Rs 6.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.47% to Rs 27.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales27.3925.02 9 OPM %29.3530.02 -PBDT9.148.14 12 PBT8.177.24 13 NP6.045.42 11
