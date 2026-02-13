AKI India consolidated net profit rises 51.39% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.05% to Rs 25.56 croreNet profit of AKI India rose 51.39% to Rs 1.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.05% to Rs 25.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales25.5622.61 13 OPM %-6.652.39 -PBDT1.741.50 16 PBT1.211.06 14 NP1.090.72 51
