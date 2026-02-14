Associate Sponsors

Alkali Metals reports standalone net loss of Rs 1.39 crore in the December 2025 quarter

Feb 14 2026
Sales rise 11.50% to Rs 24.91 crore

Net Loss of Alkali Metals reported to Rs 1.39 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 4.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.50% to Rs 24.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales24.9122.34 12 OPM %-1.04-8.68 -PBDT-0.71-1.29 45 PBT-1.39-2.37 41 NP-1.39-4.93 72

