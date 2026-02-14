Associate Sponsors

Hira Automobile standalone net profit declines 26.67% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 4:36 PM IST
Sales rise 6.84% to Rs 53.75 crore

Net profit of Hira Automobile declined 26.67% to Rs 0.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.84% to Rs 53.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 50.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales53.7550.31 7 OPM %3.835.27 -PBDT0.470.53 -11 PBT0.150.19 -21 NP0.110.15 -27

First Published: Feb 14 2026 | 4:36 PM IST

