Apar Industries consolidated net profit rises 19.44% in the December 2025 quarter

Sales rise 16.28% to Rs 5461.04 croreNet profit of Apar Industries rose 19.44% to Rs 208.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 174.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.28% to Rs 5461.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4696.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5461.044696.50 16 OPM %8.147.58 -PBDT353.63271.85 30 PBT313.07238.48 31 NP208.93174.92 19
