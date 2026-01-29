Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Apar Industries consolidated net profit rises 19.44% in the December 2025 quarter

Apar Industries consolidated net profit rises 19.44% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 2:33 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 16.28% to Rs 5461.04 crore

Net profit of Apar Industries rose 19.44% to Rs 208.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 174.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.28% to Rs 5461.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4696.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5461.044696.50 16 OPM %8.147.58 -PBDT353.63271.85 30 PBT313.07238.48 31 NP208.93174.92 19

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Provident Cedar Pvt reports standalone net profit of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Creamline Dairy Products standalone net profit declines 87.61% in the December 2025 quarter

Banaras Beads standalone net profit rises 16.00% in the December 2025 quarter

Gillette India standalone net profit rises 36.91% in the December 2025 quarter

Alldigi Tech consolidated net profit rises 4.62% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 2:33 PM IST

Explore News

Next Story