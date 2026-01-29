Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Banaras Beads standalone net profit rises 16.00% in the December 2025 quarter

Banaras Beads standalone net profit rises 16.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 2:33 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 34.49% to Rs 7.72 crore

Net profit of Banaras Beads rose 16.00% to Rs 0.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 34.49% to Rs 7.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.725.74 34 OPM %13.9914.29 -PBDT1.211.11 9 PBT0.780.60 30 NP0.580.50 16

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Gillette India standalone net profit rises 36.91% in the December 2025 quarter

Alldigi Tech consolidated net profit rises 4.62% in the December 2025 quarter

Jaro Institute of Technol. Mgt. and Research reports standalone net profit of Rs 7.03 crore in the December 2025 quarter

Gujarat Intrux standalone net profit rises 38.38% in the December 2025 quarter

SBI Cards registers 45% YoY rise in Q3 PAT; balance sheet size rises to Rs 67,365 crore

First Published: Jan 29 2026 | 2:33 PM IST

Explore News

Next Story