Arihant Academy standalone net profit rises 51.28% in the December 2025 quarter

Sales rise 42.49% to Rs 13.95 croreNet profit of Arihant Academy rose 51.28% to Rs 1.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 42.49% to Rs 13.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.959.79 42 OPM %18.2817.88 -PBDT3.102.15 44 PBT2.301.67 38 NP1.771.17 51
