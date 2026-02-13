Parvati Sweetners and Power reports standalone net loss of Rs 3.73 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 98.45% to Rs 0.06 croreNet Loss of Parvati Sweetners and Power reported to Rs 3.73 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 98.45% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.063.87 -98 OPM %-4200.005.68 -PBDT-2.96-0.31 -855 PBT-3.97-1.44 -176 NP-3.73-1.34 -178
