Arrow Greentech consolidated net profit rises 3.50% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.72% to Rs 56.06 croreNet profit of Arrow Greentech rose 3.50% to Rs 13.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.72% to Rs 56.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 55.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales56.0655.11 2 OPM %34.2732.52 -PBDT21.2419.40 9 PBT19.3017.50 10 NP13.3112.86 3
