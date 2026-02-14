Associate Sponsors

Kohinoor Foods reports consolidated net loss of Rs 4.25 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:27 AM IST
Sales rise 183.68% to Rs 55.29 crore

Net Loss of Kohinoor Foods reported to Rs 4.25 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 8.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 183.68% to Rs 55.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales55.2919.49 184 OPM %-2.32-12.78 -PBDT-2.80-6.78 59 PBT-4.25-8.30 49 NP-4.25-8.30 49

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 14 2026 | 9:27 AM IST

