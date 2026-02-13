Autoriders International standalone net profit rises 113.64% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.94% to Rs 24.11 croreNet profit of Autoriders International rose 113.64% to Rs 2.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.94% to Rs 24.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales24.1120.27 19 OPM %28.0024.57 -PBDT6.344.38 45 PBT2.761.38 100 NP2.351.10 114
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content