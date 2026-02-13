Associate Sponsors

B A G Films & Media consolidated net profit declines 22.83% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:27 AM IST
Sales rise 28.31% to Rs 39.93 crore

Net profit of B A G Films & Media declined 22.83% to Rs 0.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.31% to Rs 39.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales39.9331.12 28 OPM %7.1614.94 -PBDT1.012.51 -60 PBT0.271.44 -81 NP0.710.92 -23

First Published: Feb 13 2026 | 9:26 AM IST

