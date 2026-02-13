Sundrop Brands consolidated net profit rises 106.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 95.72% to Rs 406.94 croreNet profit of Sundrop Brands rose 106.14% to Rs 8.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 95.72% to Rs 406.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 207.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales406.94207.92 96 OPM %5.006.93 -PBDT20.1314.54 38 PBT12.189.01 35 NP8.063.91 106
