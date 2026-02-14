Bhandari Hosiery Exports standalone net profit rises 8.42% in the December 2025 quarter

Sales decline 6.27% to Rs 59.05 croreNet profit of Bhandari Hosiery Exports rose 8.42% to Rs 2.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.27% to Rs 59.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 63.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales59.0563.00 -6 OPM %12.3511.52 -PBDT4.434.53 -2 PBT2.682.80 -4 NP2.192.02 8
