Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Bhandari Hosiery Exports standalone net profit rises 8.42% in the December 2025 quarter

Bhandari Hosiery Exports standalone net profit rises 8.42% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 5:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 6.27% to Rs 59.05 crore

Net profit of Bhandari Hosiery Exports rose 8.42% to Rs 2.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.27% to Rs 59.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 63.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales59.0563.00 -6 OPM %12.3511.52 -PBDT4.434.53 -2 PBT2.682.80 -4 NP2.192.02 8

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Gujarat Inject (Kerala) standalone net profit declines 80.95% in the December 2025 quarter

Sanmitra Commercial reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Indian Link Chain Manufacturers reports standalone net loss of Rs 0.16 crore in the December 2025 quarter

B&B Realty reports standalone net loss of Rs 0.21 crore in the December 2025 quarter

Vishnu Prakash R Punglia reports standalone net loss of Rs 29.98 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 5:17 PM IST

Explore News

Next Story