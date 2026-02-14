Bharat Agri Fert & Realty reports standalone net loss of Rs 3.88 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 13.29% to Rs 5.35 croreNet Loss of Bharat Agri Fert & Realty reported to Rs 3.88 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.29% to Rs 5.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.356.17 -13 OPM %-7.85-6.00 -PBDT-2.36-0.40 -490 PBT-4.32-1.55 -179 NP-3.88-1.03 -277
