Camlin Fine Sciences reports consolidated net loss of Rs 36.23 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 6.07% to Rs 457.20 crore

Net Loss of Camlin Fine Sciences reported to Rs 36.23 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 4.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.07% to Rs 457.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 431.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales457.20431.02 6 OPM %4.7612.97 -PBDT6.3823.17 -72 PBT-10.358.69 PL NP-36.23-4.14 -775

First Published: Feb 14 2026 | 9:07 AM IST

