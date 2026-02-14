Associate Sponsors

Centrum Capital reports consolidated net loss of Rs 97.24 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:34 AM IST
Sales rise 4.67% to Rs 815.77 crore

Net Loss of Centrum Capital reported to Rs 97.24 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 52.28 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.67% to Rs 815.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 779.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales815.77779.35 5 OPM %30.9241.78 -PBDT-126.68-74.03 -71 PBT-158.84-100.95 -57 NP-97.24-52.28 -86

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 14 2026 | 9:34 AM IST

