Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ballarpur Industries reports consolidated net loss of Rs 91.65 crore in the December 2025 quarter

Ballarpur Industries reports consolidated net loss of Rs 91.65 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:33 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 955.88% to Rs 10.77 crore

Net Loss of Ballarpur Industries reported to Rs 91.65 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 68.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 955.88% to Rs 10.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.771.02 956 OPM %-532.31-7477.45 -PBDT-90.84-74.66 -22 PBT-91.69-77.13 -19 NP-91.65-68.76 -33

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

GSM Foils standalone net profit rises 95.96% in the December 2025 quarter

Modi's Navnirman standalone net profit rises 82.17% in the December 2025 quarter

Ambassador Intra Holdings standalone net profit rises 1100.00% in the December 2025 quarter

Dangee Dums standalone net profit rises 53.33% in the December 2025 quarter

Laxmi Goldorna House standalone net profit declines 12.43% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:33 AM IST

Explore News

Next Story