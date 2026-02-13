Citadel Realty & Developers standalone net profit rises 5.88% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.24% to Rs 0.99 croreNet profit of Citadel Realty & Developers rose 5.88% to Rs 0.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.24% to Rs 0.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.990.89 11 OPM %90.9194.38 -PBDT0.500.45 11 PBT0.500.45 11 NP0.360.34 6
