Asian Hotels (West) consolidated net profit rises 324.51% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 3:34 PM IST
Sales rise 0.70% to Rs 110.82 crore

Net profit of Asian Hotels (West) rose 324.51% to Rs 21.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.70% to Rs 110.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 110.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales110.82110.05 1 OPM %43.9744.13 -PBDT38.1832.72 17 PBT28.6320.06 43 NP21.655.10 325

First Published: Feb 13 2026 | 3:34 PM IST

