Crown Lifters standalone net profit declines 36.74% in the December 2025 quarter

Sales decline 2.30% to Rs 8.50 croreNet profit of Crown Lifters declined 36.74% to Rs 1.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.30% to Rs 8.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.508.70 -2 OPM %43.7661.95 -PBDT3.385.16 -34 PBT2.103.53 -41 NP1.672.64 -37
