DCM Shriram Industries standalone net profit rises 51.05% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 4:38 PM IST
Sales decline 1.73% to Rs 254.47 crore

Net profit of DCM Shriram Industries rose 51.05% to Rs 11.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.73% to Rs 254.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 258.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales254.47258.94 -2 OPM %9.865.53 -PBDT22.8915.29 50 PBT18.3411.06 66 NP11.547.64 51

First Published: Feb 14 2026 | 4:38 PM IST

