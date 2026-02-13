Associate Sponsors

Deco-Mica standalone net profit declines 34.07% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:06 AM IST
Sales decline 16.58% to Rs 16.60 crore

Net profit of Deco-Mica declined 34.07% to Rs 0.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 16.58% to Rs 16.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.6019.90 -17 OPM %10.9611.31 -PBDT1.261.81 -30 PBT0.831.39 -40 NP0.600.91 -34

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 13 2026 | 9:06 AM IST

