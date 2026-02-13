GDL Leasing & Finance standalone net profit rises 40.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 290.48% to Rs 0.82 croreNet profit of GDL Leasing & Finance rose 40.00% to Rs 0.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 290.48% to Rs 0.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.820.21 290 OPM %10.9838.10 -PBDT0.110.07 57 PBT0.110.07 57 NP0.070.05 40
