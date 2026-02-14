Associate Sponsors

Diana Tea Company standalone net profit rises 386.24% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:24 AM IST
Sales rise 25.28% to Rs 31.07 crore

Net profit of Diana Tea Company rose 386.24% to Rs 5.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.28% to Rs 31.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales31.0724.80 25 OPM %19.217.14 -PBDT5.861.55 278 PBT5.351.10 386 NP5.301.09 386

