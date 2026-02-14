Tyroon Tea Company standalone net profit declines 92.99% in the December 2025 quarter

Sales decline 0.44% to Rs 13.67 croreNet profit of Tyroon Tea Company declined 92.99% to Rs 0.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.44% to Rs 13.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.6713.73 0 OPM %1.5412.16 -PBDT0.321.85 -83 PBT0.041.62 -98 NP0.111.57 -93
