Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Tyroon Tea Company standalone net profit declines 92.99% in the December 2025 quarter

Tyroon Tea Company standalone net profit declines 92.99% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:23 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 0.44% to Rs 13.67 crore

Net profit of Tyroon Tea Company declined 92.99% to Rs 0.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.44% to Rs 13.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.6713.73 0 OPM %1.5412.16 -PBDT0.321.85 -83 PBT0.041.62 -98 NP0.111.57 -93

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shree Karthik Papers reports standalone net loss of Rs 0.33 crore in the December 2025 quarter

Sanblue Corporation standalone net profit declines 12.50% in the December 2025 quarter

Jauss Polymers reports standalone net loss of Rs 4.57 crore in the December 2025 quarter

Cindrella Hotels reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Ajanta Soya standalone net profit declines 74.36% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:23 AM IST

Explore News

Next Story