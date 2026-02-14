Eastern Silk Industries reports standalone net profit of Rs 0.34 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 32.72% to Rs 6.49 croreNet profit of Eastern Silk Industries reported to Rs 0.34 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.72% to Rs 6.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.494.89 33 OPM %-10.630.61 -PBDT0.050.44 -89 PBT-0.37-0.15 -147 NP0.34-0.15 LP
