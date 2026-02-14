Econo Trade India standalone net profit rises 28.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.85% to Rs 1.51 croreNet profit of Econo Trade India rose 28.00% to Rs 0.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.85% to Rs 1.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.511.35 12 OPM %91.3992.59 -PBDT0.850.62 37 PBT0.850.62 37 NP0.640.50 28
