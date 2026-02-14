Equilateral Enterprises standalone net profit declines 80.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 31.90% to Rs 9.51 croreNet profit of Equilateral Enterprises declined 80.00% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 31.90% to Rs 9.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.517.21 32 OPM %-7.780 -PBDT0.050.15 -67 PBT0.030.15 -80 NP0.030.15 -80
