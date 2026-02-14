Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Glottis standalone net profit declines 79.96% in the December 2025 quarter

Glottis standalone net profit declines 79.96% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:48 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 27.24% to Rs 143.87 crore

Net profit of Glottis declined 79.96% to Rs 2.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 27.24% to Rs 143.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 197.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales143.87197.73 -27 OPM %2.779.51 -PBDT4.4218.52 -76 PBT3.8317.94 -79 NP2.7013.47 -80

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Pranik Logistics standalone net profit declines 25.16% in the December 2025 quarter

Quadrant Future Tek reports standalone net loss of Rs 14.70 crore in the December 2025 quarter

Quest Laboratories standalone net profit rises 416.67% in the December 2025 quarter

Orient Technologies reports standalone net loss of Rs 14.96 crore in the December 2025 quarter

Deepak Builders & Engineers India standalone net profit declines 68.20% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:47 AM IST

Explore News

Next Story