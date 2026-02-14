Glottis standalone net profit declines 79.96% in the December 2025 quarter

Sales decline 27.24% to Rs 143.87 croreNet profit of Glottis declined 79.96% to Rs 2.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 27.24% to Rs 143.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 197.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales143.87197.73 -27 OPM %2.779.51 -PBDT4.4218.52 -76 PBT3.8317.94 -79 NP2.7013.47 -80
