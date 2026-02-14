Associate Sponsors

Deepak Builders & Engineers India standalone net profit declines 68.20% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:47 AM IST
Sales rise 27.45% to Rs 166.38 crore

Net profit of Deepak Builders & Engineers India declined 68.20% to Rs 5.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.45% to Rs 166.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 130.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales166.38130.55 27 OPM %8.9923.07 -PBDT8.8922.92 -61 PBT7.1721.47 -67 NP5.1716.26 -68

First Published: Feb 14 2026 | 9:47 AM IST

