Gujarat Intrux standalone net profit rises 38.38% in the December 2025 quarter

Sales rise 24.32% to Rs 20.45 croreNet profit of Gujarat Intrux rose 38.38% to Rs 3.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.32% to Rs 20.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.4516.45 24 OPM %24.2122.07 -PBDT5.243.98 32 PBT4.843.64 33 NP3.752.71 38
