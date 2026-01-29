Associate Sponsors

Gujarat Intrux standalone net profit rises 38.38% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 2:32 PM IST
Sales rise 24.32% to Rs 20.45 crore

Net profit of Gujarat Intrux rose 38.38% to Rs 3.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.32% to Rs 20.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.4516.45 24 OPM %24.2122.07 -PBDT5.243.98 32 PBT4.843.64 33 NP3.752.71 38

First Published: Jan 29 2026 | 2:32 PM IST

