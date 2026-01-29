Associate Sponsors

Sundaram Clayton reports consolidated net loss of Rs 51.92 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 2:17 PM IST
Sales decline 5.33% to Rs 501.11 crore

Net Loss of Sundaram Clayton reported to Rs 51.92 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 44.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.33% to Rs 501.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 529.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales501.11529.35 -5 OPM %7.147.12 -PBDT12.1714.26 -15 PBT-37.06-31.05 -19 NP-51.92-44.15 -18

First Published: Jan 29 2026 | 2:17 PM IST

