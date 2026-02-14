Associate Sponsors

Heritage Foods consolidated net profit declines 19.63% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 11:51 AM IST
Sales rise 8.24% to Rs 1119.16 crore

Net profit of Heritage Foods declined 19.63% to Rs 34.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.24% to Rs 1119.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1033.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1119.161033.94 8 OPM %5.626.98 -PBDT66.8076.58 -13 PBT46.3958.81 -21 NP34.6043.05 -20

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

