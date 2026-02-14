Indigo Paints consolidated net profit rises 1.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.72% to Rs 358.78 croreNet profit of Indigo Paints rose 1.00% to Rs 36.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.72% to Rs 358.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 342.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales358.78342.62 5 OPM %19.0516.69 -PBDT71.5059.73 20 PBT56.4745.05 25 NP36.3836.02 1
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content