Indu Engineering & Textiles standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.57% to Rs 3.48 croreNet profit of Indu Engineering & Textiles rose 50.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.57% to Rs 3.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.482.96 18 OPM %13.2214.53 -PBDT0.150.09 67 PBT0.060.04 50 NP0.060.04 50
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content