Indu Engineering & Textiles standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:20 AM IST
Sales rise 17.57% to Rs 3.48 crore

Net profit of Indu Engineering & Textiles rose 50.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.57% to Rs 3.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.482.96 18 OPM %13.2214.53 -PBDT0.150.09 67 PBT0.060.04 50 NP0.060.04 50

First Published: Feb 14 2026 | 9:20 AM IST

