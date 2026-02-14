Kesar Petroproducts standalone net profit declines 0.68% in the December 2025 quarter

Sales decline 17.40% to Rs 41.02 croreNet profit of Kesar Petroproducts declined 0.68% to Rs 2.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 17.40% to Rs 41.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 49.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales41.0249.66 -17 OPM %15.319.00 -PBDT5.264.66 13 PBT3.263.52 -7 NP2.922.94 -1
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content