Aruna Hotels standalone net profit declines 7.69% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:29 AM IST
Sales rise 9.23% to Rs 6.27 crore

Net profit of Aruna Hotels declined 7.69% to Rs 0.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.23% to Rs 6.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.275.74 9 OPM %17.0714.63 -PBDT0.850.50 70 PBT0.33-0.03 LP NP0.480.52 -8

First Published: Feb 14 2026 | 9:29 AM IST

