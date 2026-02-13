Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Liberty Shoes standalone net profit declines 75.11% in the December 2025 quarter

Liberty Shoes standalone net profit declines 75.11% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 4:34 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 13.00% to Rs 180.92 crore

Net profit of Liberty Shoes declined 75.11% to Rs 0.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.00% to Rs 180.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 160.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales180.92160.10 13 OPM %7.328.38 -PBDT9.4610.50 -10 PBT1.173.61 -68 NP0.592.37 -75

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sanghi Industries reports standalone net loss of Rs 115.39 crore in the December 2025 quarter

Insilco reports standalone net loss of Rs 0.49 crore in the December 2025 quarter

Grand Foundry reports standalone net loss of Rs 0.24 crore in the December 2025 quarter

Lactose (India) standalone net profit rises 140.91% in the December 2025 quarter

Hemadri Cements reports standalone net loss of Rs 3.11 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 4:34 PM IST

Explore News

Next Story