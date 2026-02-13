Liberty Shoes standalone net profit declines 75.11% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.00% to Rs 180.92 croreNet profit of Liberty Shoes declined 75.11% to Rs 0.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.00% to Rs 180.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 160.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales180.92160.10 13 OPM %7.328.38 -PBDT9.4610.50 -10 PBT1.173.61 -68 NP0.592.37 -75
