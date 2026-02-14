LKP Securities consolidated net profit declines 49.74% in the December 2025 quarter

Sales decline 1.91% to Rs 24.62 croreNet profit of LKP Securities declined 49.74% to Rs 0.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.91% to Rs 24.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales24.6225.10 -2 OPM %20.1922.07 -PBDT2.753.80 -28 PBT1.262.69 -53 NP0.961.91 -50
