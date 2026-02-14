Madhav Copper standalone net profit declines 16.48% in the December 2025 quarter

Sales rise 60.68% to Rs 52.80 croreNet profit of Madhav Copper declined 16.48% to Rs 0.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 60.68% to Rs 52.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales52.8032.86 61 OPM %4.385.39 -PBDT1.551.39 12 PBT1.190.98 21 NP0.760.91 -16
